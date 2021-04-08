Вашингтон, , 18:13 — REGNUM Переговоры между Twitter и недавно набравшей популярность социальной сетью Clubhouse сорвались, сообщает 8 апреля Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Известно, что американская компания была готова отдать $4 млрд за приобретение еще молодого, но амбициозного проекта Clubhouse.

Причины, по которым сделка не состоялась, остаются неизвестными.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно появившийся Clubhouse набирает все больше подписчиков. На этом фоне другие разработчики пытаются создать подобные приложения. Например, Telegram совсем недавно добавил похожую функцию, разрешив запускать голосовые чаты.