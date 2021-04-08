Москва, , 18:01 — REGNUM Киев на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе «петляет» как заяц, бегущий от погони, заявил 8 апреля на пресс-конференции замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

По его словам, Украина непрерывно извивается между своими внутренними факторами, США, Европой и позицией России.

«Моя оценка того, что делает Украина в этом переговорном процессе: это такое петляние — как заяц во время погони — между нами, Донбассом, внутриполитическими силами, американцами, европейцами», — сказал Козак.

«Логику Киева понять невозможно, это нечеловеческая логика. Они публично говорят, что это удавка на шее, что этот документ мешает достичь мира на Украине, келейно заявляют, что они привержены», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев с апреля 2014 года проводит карательную военную операцию против народа Донбасса, восставшего против нацистского госпереворота, произошедшего на Украине в феврале 2014 года.

Жертвами конфликта стали уже не менее 15 тыс. человек.

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