Москва, , 22:04 — REGNUM Для простых пользователей расчеты с помощью цифрового рубля практические ничем не будут отличаться от безналичных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя новость о том, что в 2022 году в России в тестовом режиме начнут использовать цифровой вариант отечественной валюты.

«Ничего сложного в цифровом рубле нет. По сути, с точки зрения простого гражданина, цифровой рубль ничем не отличается от обычного безналичного рубля, с которым все знакомы», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Тем не менее отличия между двумя этими формами расчетов все-таки есть. Ключевая особенность цифрового рубля заключается в том, что у него, как и у банкнот, есть индивидуальный номер.

«Наличие этого номера радикально упрощает все работы, связанные с контролем. Многие виды контроля в этом случае легко автоматизировать», — подчеркнул экономист.