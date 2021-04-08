Екатеринбург, 8 апреля, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов объяснил, почему не торопится вернуть горожанам Краснознамённую группу с орденом Ленина. Об этом мэр сообщил на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Артур Савин ИА Красная Весна Глава Екатеринбурга Алексей Орлов

Орлову напомнили: ветераны много раз просили восстановить памятник на историческом месте. Мэрия же отменила очередной конкурс на восстановление символа Победы в центре города. «Почему вы решили не восстанавливать Краснознамённую группу? Это похоже на неуважение, на оскорбление ветеранов. Ваша фамилия — Орлов или Навальный?» — такой вопрос был задан чиновнику.

«Не сказал бы, что отсутствие Краснознамённой группы напрямую влияет на уважение либо неуважение к ветеранам», — ответил мэр. Подрядчиков на конкурс по ремонту площадки для памятника не нашли по объективным причинам: нужно объявлять «полный комплекс работ» по ремонту плотины городского пруда, считает чиновник.

Комитет в защиту исторического достоинства (Екатеринбург) Краснознамённая группа с орденом Ленина

«Когда будем формировать бюджет, будем вносить предложение депутатам о полном финансировании ремонта гидротехнического сооружения. Проектная документация у нас подготовлена, стоимость работ составляет чуть более 60 млн рублей, я надеюсь, что депутаты нас поддержат. После выполнения этих работ, конечно же, уже будет понимание, возможно ли на гидротехническом сооружении, на том месте, где Краснознамённая группа была, её восстановить», — сказал Орлов.

Впрочем, за время ответа глава города несколько раз допустил, что памятник перенесут на другую площадку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее почётный гражданин Екатеринбурга Семён Спектор наказал мэру вернуть символ Победы на историческое место. «Нужно выяснить, почему подрядчики не смогли взяться за данные работы, и сделать так, чтобы у них была готовность выполнить муниципальное задание», — написал в обращении мэру Спектор. Памятник вручили городу за вклад в Победу над фашистскими захватчиками и трудовой подвиг горожан.