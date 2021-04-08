Москва, , 17:32 — REGNUM В России налог на добычу полезных ископаемых должен быть отвязан от цен мирового рынка, потому что он не имеет к ним никакого отношения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал данные Минфина РФ о будто бы самой низкой налоговой нагрузке, которая отличает РФ. Однако, по мнению Делягина, налоговое законодательство должно быть качественно изменено.

«Налог на добычу полезных ископаемых должен быть отвязан от цен мирового рынка, потому что он не имеет к ним никакого отношения, — сказал Делягин. — И он должен дифференцироваться в зависимости от горно-геологических, природно-климатических, а также транспортных условий. И налог на прибыль не может быть ниже подоходного налога на сверхбольшие доходы и при этом не должен взиматься со средств, которые идут на инвестиции. Вообще. Должен быть отменен людоедский налоговый маневр, благодаря которому у нас вся нефтепереработка убыточна».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что налогообложение в России должно стать по-настоящему прогрессивным.

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