Москва, , 17:23 — REGNUM Новая российская социальная сеть под названием ЯRUS стала доступна для скачивания в AppStore и Google Play. Об этом 8 апреля сообщает издание «Хабр».

По данным СМИ, приложение позиционирует себя как «социальная лента». Задумка состоит в том, что пользователь ЯRUS сначала выбирает свои интересы, а затем получает персонализированную ленту новостей.

Ранее была запущена новая версия российского аналога YouTube — платформы Rutube. «Мы переформатировали платформу за короткое время, изменили контентную политику и запустили новые разделы», — рассказал генеральный директор Rutube Роман Максимов.

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