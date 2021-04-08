Москва, 8 апреля, 2021, 17:02 — ИА Регнум. В России не завершена реализация мер по обеспечению учреждений здравоохранения в сельских территориях. Об этом 8 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании об итогах реализации посланий президента.

Николай Загорский. У земской больницы. 1880-е гг

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«Не завершены реализация мер по обеспечению медицинских работников в сельских местностях и городских населённых пунктах с небольшим населением, служебными жилыми помещениями», — заявил Путин.

«Необходимо усилить работу по поддержке, связанной с дополнительными мерами по строительству общежитий семейного типа, по льготной сельской ипотеке и так далее. Вот на это следует обратить самое пристальное внимание, потому что от этого зависит уровень качества», — указал он.