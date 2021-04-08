Таллин, , 16:59 — REGNUM Мартовская инфляция в Эстонии выросла на 1,1% по отношению к соответствующему месяцу 2020 года. Об этом говорится в сообщении Департамента статистики Эстонии.

По словам ведущего аналитика департамента Виктории Трасановой, на индекс потребительских цен больше всего повлияло повышение цены на электроэнергию в домах — на 18,3% за год. Из продуктов питания больше подорожали мучные смеси (13,2%) и свежие овощи (10,3%), а картофель и оливковое масло, наоборот, больше всех товаров подешевели — на 22,3% и 10,3% соответственно.

С марта 2020 года товары стали дороже на 0,5%, а услуги на 2,0%. Повышение цен в секторе услуг в департаменте связали с небольшим смягчением условий ограничений, вызванных эпидемией коронавируса COVID-19.

По сравнению с февралем нынешнего года инфляция в Эстонии снизилась на 0,2%.