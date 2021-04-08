Таллин, , 16:58 — REGNUM У здания посольства Эстонии в столице Латвии Риге 8 апреля прошла акция в поддержку эстонского правозащитника Сергея Середенко. Об этом сообщил Telergram-канал портала BaltNews.

Отмечается, что в акции приняли участие депутат Европарламента от Латвии, один из лидеров «Русского союза Латвии» Татьяна Жданок, а также депутаты Рижской городской думы Мирослав Митрофанов, Владимир Бузаев и Александр Кузьмин. Они держали в руках принтеры плаката «Свободу узнику совести!»

К ним также присоединились активисты русской общины страны и неравнодушные граждане. В руках один из них держал плакат с призывом на английском языке «Требуем прозрачности в деле Сергея Середенко!» В акции участвовало порядка 10 человек.

Эстонский юрист Сергей Середенко был задержан спецслужбами страны 3 марта нынешнего года и с тех пор находится под арестом. Ему запрещена переписка. Спецслужбы обвиняют его в деятельности в интересах России, подробностей не приводятся.

В Эстонии и за ее пределами он известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране. Занимал общественную должность «русского омбудсмена Эстонии».

Последние годы он из-за «черной метки» со стороны властей Эстонии был вынужден работать дворником, в активной публичной и общественно-политической деятельности не участвовал. Середенко также оказывал бесплатную юридическую консультацию правозащитникам и активистам русских общин Латвии и Литвы.