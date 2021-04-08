Волгодонск, Ростовская область, , 16:52 — REGNUM В Волгодонске приступили к ремонту аварийного участка канализационного коллектора, сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Михаил Полухин.

«Восстановление аварийного участка подводящего коллектора и магистральной канализации общей протяжённостью более трёх километров в Волгодонске должно быть полностью завершено в декабре этого года», — отметил Полухин.

Подрядчик укладывает новые пластиковые трубы в остатки старого трубопровода. Работы проводятся модулями, через колодцы. Такой опыт реконструкции планируют распространить на все территории Ростовской области.

ИА REGNUM сообщало, что из региональной казны на ремонт аварийного коллектора в Волгодонске выделено более 136 млн рублей. Из местного бюджета будет добавлено ещё более 45 млн рублей.

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