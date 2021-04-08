Сочи, Краснодарский край, , 16:38 — REGNUM Судебная коллегия Третьего апелляционного суда общей юрисдикции вынесла решение о смягчении судебного приговора в отношении бывшего заместителя председателя правительства Крыма Ленура Ислямова, ранее заочно осуждённого за организацию и руководство диверсией, создание незаконного вооруженного формирования и призывов, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации с использованием средств массовой информации. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба суда.

Ранее приговором Верховного суда Республики Крым от 10 декабря 2020 года Ислямову назначено наказанию в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, лишением права заниматься деятельностью, связанной с выступлениями в средствах массовой информации на два года и ограничением свободы на один год. По итогам апелляционного рассмотрения Третьим апелляционным судом приговор отменен по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации с использованием средств массовой информации» в связи с декриминализацией. Таким образом, Ислямову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год.

Напомним, Ислямов, ставший организатором энергоблокады Крыма в 2014 году, находится в розыске. Приговор был вынесен заочно.

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