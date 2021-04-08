Москва, , 16:35 — REGNUM Законопроект, устанавливающий особенности перехода спортсменов в другие физкультурно-спортивные организации, внесли в Госдуму депутаты Борис Пайкин (ЛДПР) и Владислав Третьяк («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.

Предлагается наделить общероссийские спортивные федерации полномочиями по ведению реестра договоров, заключаемых спортсменами со спортивными организациями иностранных государств.

Также предлагается закрепить обязанность спортсмена, заключающего договор для участия в профессиональных соревнованиях, в том числе на территории иностранного государства, уведомлять общероссийские спортивные федерации о прохождении спортивной подготовки за рубежом или заключении срочных договоров с физкультурно-спортивными организациями иностранных государств.

Предполагается, что действовать спортсмены будут в порядке, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями.