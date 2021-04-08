Берлин, , 16:27 — REGNUM Пресс-служба германского правительства 8 апреля изложила свою версию телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Согласно этой версии, глава германского правительства «потребовала свернуть военное усиление» российских войск на границе с Украиной, «чтобы достичь деэскалации ситуации». Кроме того, обсуждались ситуация в Сирии, Ливии, а также тема Боснии и Герцеговины. Обсуждалась и тема российского блогера Алексея Навального.

Напомним, ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе переговоров Путина и Меркель лидеры стран «выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на Юго-Востоке Украины».

Отмечалась позиция, выраженная Путиным, согласно которой украинская сторона «в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения». Глава России указал на «необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса».

В сообщении пресс-службы Кремля также отмечается, что Москва призвала стороны конфликта в Донбассе активизировать переговорный процесс «в целях полной реализации минского Комплекса мер 2015 года как безальтернативной основы урегулирования». «Подтверждён настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в «нормандском формате», по линии политсоветников и министерств иностранных дел», — сказано в сообщении Кремля.