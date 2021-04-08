Геленджик, Краснодарский край, , 16:13 — REGNUM Водитель администрации города Геленджика, попавший в ДТП на служебном автомобиле, отстранён от работы. Об этом сообщил в соцсетях глава администрации города-курорта Геленджик Краснодарского края Алексей Богородистов 8 апреля.

«По факту вчерашнего ДТП сообщаю: водитель администрации, совершивший аварию, от работы отстранён», — написал Богородистов.

Ранее мэр сообщил, что в момент ДТП со служебным автомобилем он сам находился на совещании.

7 апреля в СМИ и соцсетях появились сообщения об аварии с участием автомобиля Lexus, принадлежащим администрации города, ДТП произошло на пересечении Луначарского и Горького города-курорта. На распространённой записи было видно, что столкнулись три автомобиля и автобус.