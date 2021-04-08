Волгоград, , 16:03 — REGNUM Сотни нарушений в части организации питания в образовательных учреждениях выявила прокуратура Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе ведомства. Муниципальные контракты оказались искусственно раздроблены.

Прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок и защите конкуренции при организации питания детей. Выяснилось, что в основном договоры на обслуживание заключались с тремя поставщиками: ИП Стрельниковым А.В. (Волгоград), ООО «Славия» (Волгоград) и ООО «Город кафе» (г.Ульяновск). Общая сумма заключённых с ними контрактов за 2020 год и с начала 2021 года составила более 2,295 млрд рублей. Индивидуальный предприниматель стал единственным исполнителем контрактов в 21 дошкольном образовательном учреждении Красноармейского района Волгограда, при этом договоры заключались в незначительный промежуток времени, но эта единая сделка (согласно правовой позиции Верховного Суда РФ) была искусственно раздроблена и оформлена самостоятельными контрактами для формального соблюдения ограничений, предусмотренных законодательством о закупках. Аналогичные нарушения в части искусственного дробления контрактов допускались ещё в 11 районах и трёх городах региона.

На территории Среднеахтубинского района единственным исполнителем услуги по организации питания детей во всех образовательных учреждениях в августе-декабре 2020 года стало ООО «Алеко». Однако этого поставщика настоятельно рекомендовал председатель территориального комитета образования. Прокуратура считает, что этот факт свидетельствуют о заключении между заказчиками и обществом соглашения, ограничивающего конкуренцию. Материалы проверки направлены в Волгоградское УФАС для решения вопроса о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства, после чего действия участников соглашений может получить уголовно-правовую оценку.

Всего в марте 2021 года прокуратура региона внесла порядка 130 представлений и инициировала возбуждение почти 200 административных производств о несоблюдении требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.