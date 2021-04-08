Москва, , 15:41 — REGNUM Российское руководство не отслеживает ситуацию вокруг осуждённого блогера Алексея Навального. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 8 апреля журналистам.

«Мы не следим за этой ситуацией», — отметил представитель Кремля.

Пескова спросили, заметили ли в Кремле интерес к ситуации с блогером иностранных лидеров. Пресс-секретарь главы государства отметил, что неделями ранее Владимир Путин давал необходимые разъяснения в телефонных беседах со своими зарубежными коллегами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация об ухудшении здоровья осужденного блогера, однако она не подтвердилась. Песков по этому поводу заявил, что все заключённые находятся в равных условиях, и Навальному при необходимости окажут помощь в соответствии с правилами ФСИН. Блогер отбывает наказание в исправительной колонии под Владимиром.

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