Москва, , 15:45 — REGNUM По итогам 2021 года доступность дошкольного образования в России должна приблизиться к 100%. Об этом 8 апреля на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Чиновник подчеркнула, что в 2020 году удалось увеличить доступность таких учреждений на 8% — до 92,1%. При этом количество детей, стоящих в очереди, сократилось в три раза.

«К настоящему времени почти стопроцентную доступность имеют 28 регионов страны. По итогам 2021 года, мы планируем, что доступность дошкольного образования составит 98%», — заявила Голикова.

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