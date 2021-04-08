Москва, 8 апреля, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В случае, если ситуация в Донбассе повторит резню в Сребренице, Россия будет вынуждена встать на защиту региона. Об этом в ходе пресс-конференции заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту [Донбасса]», — сказал Козак.

По его словам, конфликт в Донбассе можно было бы урегулировать за год, если бы все участники выполняли свои обязательства, однако если Украина будет «бесконечно петлять», то не исключён курс на замораживание ситуации.