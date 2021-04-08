Москва, , 15:32 — REGNUM Профилактические работы на магистральном газопроводе «Сила Сибири» закончены, прокачка газа возобновлена. Об этом говорится 8 апреля в сообщении компании «Газпром».

"Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена», — отметили в компании.

Газопровод остановили 1 апреля для проведения плановых профилактических работ. Ранее в компании сообщали о согласовании даты профилактических работ с китайской компанией CNPC. Профилактику оборудования и систем газопровода проводят ежегодно весной и осенью.

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