Москва, 8 апреля, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Из состояния бедности в ближайшее время могут выйти от трети до половины семей с невысоким уровнем доходов. Об этом 8 апреля на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

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По её словам, новые системы расчета размера выплат на детей от трех до семи лет дают свой эффект и приводят к росту благосостояния населения.

Голикова напомнила, что заявления о назначении пособий принимаются с 1 апреля на портале госуслуг, а также в органах соцзащиты или МФЦ. За период с 1 по 8 апреля на портале госуслуг было подано 846 тыс. заявлений. Лидерами по числу заявок стали Краснодарский край, Башкирия и Алтайский край.

«Выплаты по этим заявлениям регионы уже начали. Мы вместе с регионами проводим оценку влияния подобных выплат на выход семей из бедности. По разным оценкам, выплата подобного рода пособия приедет к выходу из бедности от 32 до 55% семей в разных регионах. Это предварительные оценки», — заявила Голикова.