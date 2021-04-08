Варшава, , 15:04 — REGNUM В III и IV кварталах текущего года экономику Польши должен ждать рост. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 8 апреля министр финансов Польши Тадеуш Косьциньский во время пресс-конференции.

«Согласно нашим прогнозам, рост ВВП Польши в 2021 году составит 4%. Мы переживаем третью волну пандемии, и мы не знаем, как быстро она закончится. Эта волна существенно откладывает экономический рост на более позднее время, но мы ожидаем, что уже в третьем и четвертом кварталах, наконец, будет заметный рост», — заявил Косьцинский.

По мнению министра, инфляция в этом году должна быть на стабильном уровне и иметь тенденцию к снижению.

«Мы полагаем, что в этом году уровень инфляции будет оставаться на таком же уровне, а вероятно, что и снижаться. Цены на нефть будут падать, что также окажет свое влияние», — сказал глава финансового ведомства.

Помимо этого, Косьцинский повторил свои предыдущие заявления о том, что налоговая система в Польше должна быть изменена таким образом, чтобы люди, которые зарабатывают небольшие суммы денег, платили более низкие в процентном соотношении налоги, чем те, кто зарабатывает больше.