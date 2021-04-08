Рига, , 14:53 — REGNUM Ритварс Сухаревс из Латвии стал бронзовым призером Чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Москве. Об этом сообщили в Олимпийском комитете Латвии, отметив, что таким образом Сухаревс сделал серьезную заявку на получение путевки на Летние Олимпийские Игры 2021 года в Токио.

В весовой категории до 81 кг латвийский тяжелоатлет поднял в рывке 157 кг, а в толчке — 190 кг. С суммой 347 кг он завоевал бронзу. Чемпионат Европы в этой весовой категории выиграл представитель Италии Антонио Пиццолатто (победная сумма — 370 кг), серебро досталось натурализованному болгару Карлосу Насару (369 кг).

Это первая награда латышей на ЧЕ в Москве. Кроме Сухаревса, в соревнованиях участвуют и другие представители Латвии: Армандс Межинскис (весовая категория — до 89 кг), Вадим Кожевников (до 96 кг) и Артур Плесниекс (до 109 кг).