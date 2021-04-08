Москва, , 14:45 — REGNUM Введение США тех или иных санкций против проекта газопровода «Северный поток — 2» или связанных с ним компаний — наиболее вероятный сценарий, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

«Вопрос в том, чтобы ввести эффективные санкции, которые не слишком негативно повлияют на отношения США и крупнейших европейских стран (в частности, Германии).

Учитывая, что на данный момент Газпром фактически своими силами продолжает строительство, и оно поддерживается ключевыми европейскими партнёрами (в первую очередь Германией), не думаю, что США сможет придумать что-то действительно эффективное.

Возможно, угроза санкций будет использована для решения прочих политических вопросов с европейскими партнёрами США, и затем последует компромиссное решение, которое будет подразумевать завершение строительства «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, минюст США одобрил два пакета санкционных мер против «Северного потока — 2». При этом окончательное решение на этот счет пока не принято.

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