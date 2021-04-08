Санкт-Петербург, , 14:49 — REGNUM Банк «Санкт-Петербург» отсудил у крупного бизнесмена Александра Ебралидзе землю и четырехэтажный дом в качестве погашения кредитной задолженности более чем в 300 млн рублей. Об этом 8 апреля сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Банк «Санкт-Петербург» Дарья Драй © ИА REGNUM

Поводом для обращения банка в суд стало неисполнение Ебралидзе договора по предоставлению кредита, взятого бизнесменом в июле 2011 года на сумму в 300 млн рублей. Согласно договору, средства бизнесмен должен был вернуть к 16 января 2020 года.

«В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору между сторонами был заключен договор об ипотеке, согласно которому Ебралидзе передал банку в ипотеку недвижимое имущество», — отметили в ОПС.

Однако исполнить все взятые на себя обязательства Ебралидзе вовремя не смог. Из-за чего банк обратился в суд, указав задолженность ответчика в 324 млн 737 тыс. 341,05 рублей и попросил взыскать задолженность путем продажи недвижимого имущества с публичных торгов. Таким образом с молотка были проданы: жилой дом в четыре этажа и шесть земельных участков площадью в 4782 кв. м, 14 852 кв. м, 1329 кв. м, 1281 кв. м, 939 кв. м и 59 329 кв. метров.

Напомним, в 2020 году банк обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском о банкротстве «Елисеев палас отель» и ПАО «Талион», принадлежащих Александру Ебралидзе. Общая сумма задолженности на тот момент перед банком была 5,5 млрд рублей. По данным картотеки Арбитражного суда, в феврале 2021 года в суд был подан иск от ГК РАЗВИТИЯ «ВЭБ.РФ» о признании Ебралидзе банкротом.

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