Душанбе, , 14:02 — REGNUM Священный месяц Рамадан в Таджикистане начнется 13 апреля. Об этом сообщает агентство «Азия-плюс» со ссылкой на комитет по делам религии и совета улемов.

Решение принято на основе заключения ученых из национальной академии науки Таджикистана и совета улемов. Совет разрешил проводить намазы в мечетях с соблюдением санитарных требований.

Представитель комитета по религии Афшин Муким отметил, что размер «закота» (годовой налог в пользу бедных) установлен в размере 625 сомони (4224 рубля). Его обязаны отдавать обеспеченные мусульмане. Размер фита (пожертвования) составит 6 сомони (40 рублей)

Напомним, в 2020 году совет улемов Таджикистана запретил проводить намазы во время Рамадана из-за пандемии коронавируса.