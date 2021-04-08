Москва, , 13:37 — REGNUM TikTok не только не заменяет привычного очного образования, но и не является частью учебной программы, заявили ИА REGNUM в департаменте образования и науки Москвы в ответ на статью «Департамент образования «скатился» до учебы в TikTok».

"Видеоуроки — только лишь дополнительный источник знаний для ребенка, которые он может получить вне стен школы», — отметили в управлении по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью департамента.

Напомним, родительскую общественность возмутил призыв департамента образования города Москвы учиться с помощью социальной сети TikTok. В частности, сообщалось, что «в специальных тематических аккаунтах московские учителя поделятся полезными советами по учебе и помогут школьникам подготовиться к экзаменам по следующим предметам: математика, английский язык, история, химия, география, русский язык». И это при том, что буквально месяц назад в родительские чаты приходили сообщения от школ с предупреждением о призывах к детскому суициду в соцсети TikTok.

На этот раз в департаменте обратили внимание, что TikTok — это новая социальная сеть, особенно быстро набирающая популярность среди подростков. «Школа не может запретить ребенку проводить время в соцсетях или ограничить период их использования. Очевидно, что дети стали более вовлеченными в информационную среду. Всё, что может сделать учитель в данной ситуации, — попробовать донести до детей полезную информацию в привычной им форме, увлечь их предметом и заставить оторваться от бессмысленного контента. Именно на это рассчитан проект, к которому присоединились московские учителя», — уточнили в депобре.