Афины , , 13:38 — REGNUM Власти Ливии хотят обсудить с Грецией вопрос о делимитации морских зон и предложили создать технические комитеты по этому вопросу. Об этом 8 апреля заявила пресс-секретарь правительства Греции Аристотелия Пелони в интервью радио SKAI, комментируя состоявшийся визит греческого премьер-министра в Ливию.

Подчеркнув, что Греция «вновь подхватывает нить» в своих отношениях с Ливией, Пелони заявила, что отправной точкой этих отношений «должны стать честность, диалог и уважение международного права».

Обсуждая турецко-ливийский меморандум, Пелони отметила, что греческая сторона считает его недействительным, кроме того, он «бросает тень на двусторонние отношения между Ливией и Грецией, а также на отношения Ливии с ЕС».

Она напомнила, что есть соответствующие решения Европейского совета по этому вопросу, которые «должны быть серьезно восприняты ливийской стороной», добавив, что Кирьякос Мицотакис отправился в Ливию не только в качестве премьер-министра Греции, но и в качестве главы государства-члена ЕС.