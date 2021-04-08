Вашингтон, , 13:38 — REGNUM Президент США Джо Байден готов пойти на уступки политической оппозиции в американском Конгрессе, чтобы реализовать свой масштабный план модернизации национальной инфраструктуры. Об этом президент-демократ заявил 7 апреля в Белом доме, выступая перед журналистами.

У американского лидера спросили, готов ли он пересмотреть намерение повысить корпоративный налог с 21% до 28% и согласиться с более низкой ставкой налога. Против повышения до 28% резко возражает Республиканская партия США.

Байден заявил, что готов выслушать такое предложение, а также полностью открыт для других инициатив. Он заверил, что существует множество способов обеспечить финансирование инфраструктурного плана, но самый рациональный потребует более $2 трлн.

«И я готов вести переговоры по этим вопросам», — сказал Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта глава США представил свой проект модернизации инфраструктуры и развития рынка труда, назвав такой замысел «крупнейшей инвестицией в рабочие места» со времен Второй мировой войны.

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