Москва, 8 апреля, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Россия стала лидером на рынке теневых криптоопераций, её доля составила 41,1%. Об этом сообщает издание vc.ru.

Криптовалюта

По данным издания, это может быть связано с популярностью в стране запрещенных сервисов, в том числе площадок по продаже наркотиков. На втором месте после России стоит Украина с долей 6,54%, затем Великобритания (2,8%) и Германия (1,87%).

Добавим, что в 2020 году в мире насчитывалось до 350 млн пользователей криптовалютных бирж. А общий объём незаконных транзакций на этих биржах составил $4,2 млрд.