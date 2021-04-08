Вашингтон, , 13:06 — REGNUM Бывший член палаты представителей США, член Либертарианской партии Рон Пол попал на видео в коротких шортах во время интервью, сообщает New York Post.

Необычный выбор наряда бывшего законодателя стал очевиден в конце общения с журналистом Дагом Кейси, с которым либертарианец обсудил будущее личной свободы.

Во время интервью откровенный либертарианец затронул одну из своих любимых тем, в том числе о том, как американцы должны продолжать свое стремление к свободе независимо от нынешнего политического климата.

«Единственный вопрос, который имеет значение, — это наши свободы», — отметил он.