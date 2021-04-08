Соледар, ДНР, , 13:05 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив 75 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 8 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили 21 мину калибра 120 мм, применили зенитные установки и гранатомёты АГС.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались населённые пункты: Донецк, микрорайон Октябрьский, Весёлое, Луганское, Ленинское, Коминтерново», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела в населённом пункте Коминтерново повреждения получил жилой дом. Жертв среди мирных жителей не зафиксировано.

Как сообщила пресс-служба Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, представители миссии не смогли воспользоваться беспилотными летательными аппаратами в Донбассе из-за помех сигналу GPS.

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