Москва, , 13:03 — REGNUM Назначение в США спецпредставителей по «Северному потоку — 2», не имеющему отношения к американской стороне, свидетельствует о вмешательстве американцев в интересы других государств. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, подобные спецпредставители [и их назначение] по проекту, который не имеет никакого отношения к США и вообще расположен на другом континенте, наверное, очень красноречиво говорит о том, что называется вмешательством во внутренние дела, в экономические интересы других стран», — сказал Песков.

Он напомнил о чрезвычайной важности «Северного потока — 2» для европейской энергобезопасности и «для обеспечения Европы энергоресурсами».