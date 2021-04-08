Джакарта, , 13:02 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо приказал своим сотрудникам отправить предметы первой необходимости в пострадавшие от стихийного бедствия районы Восточной Нуса-Тенггары, сообщает Antara.

Была успешно отправлена первая партия помощи в размере 5000 продовольственных пакетов, часть из которых была доставлена самолетами ВВС, а остальные — военными кораблями ВМС Индонезии.

Президент отправил 13 000 продуктовых наборов в пострадавшие от стихийного бедствия районы.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор провинции Восточная Нуса-Тенггара объявил о введении чрезвычайного положения до 5 мая 2021 года.

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