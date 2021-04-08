Сочи, Краснодарский край, , 13:01 — REGNUM Новый горный курорт планируется создать в Сочи, объём инвестиций оценивается в сумму около 80 млрд рублей. О подписании соглашения о взаимодействии при реализации проекта по созданию всесезонного горного курорта «Долина Васта» в Сочи с «Васта Дискавери» и «Интеррос» сообщила 8 апреля государственная корпорация развития ВЭБ.РФ.

Новый всесезонный горный курорт «Долина Васта» в Сочи будет направлен на оздоровительный и горнолыжный отдых. Всю необходимую для его функционирования инфраструктуру планируется создать в период с 2021 по 2025 годы.

«На территории Сочинского национального парка будет создана комфортная среда для круглогодичного отдыха, с Центром бальнеологии и курортологии, а также горнолыжным центром. Для оказания оздоровительных услуг в Центре бальнеологии и курортологии предусмотрены санаторий, пансионаты и СПА-отели, водолечебница с минеральными бюветами. Для любителей горнолыжного отдыха запланированы 80 км трасс и несколько подъемников общей протяженностью 13 км», — сообщили в ВЭБ.РФ.

Инвестиции в проект оцениваются в млрд рублей — это будут как собственные средства компаний, так и заёмные, инженерная и транспортная инфраструктура будет построена за счет бюджетных источников. Создание нового курорта даст 2,5 тыс. новых рабочих мест, от работы курорта ожидаются «миллиардные налоговые отчисления в бюджеты различных уровней». По оценкам, курорт сможет принимать ежегодно около 1,5 млн гостей.