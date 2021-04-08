Москва, , 12:55 — REGNUM Слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о тупой линии США по отношению к России являются меткими в вопросе оценки отношений Москвы и Вашингтона. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Министр [иностранных дел Сергей Лавров], как всегда, меток в своих формулировках», — сказал Песков.

По его словам, «непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбность» американской политики в отношении России «делает возможным использование фактически любого лексикона» для описания такой политики.