Астана, 8 апреля, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Россия рассчитывает на расширение авиасообщения с городами Казахстана. Об этом 8 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

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Глава российского МИД отметил, что во время переговоров обсуждалось возвращение казахстанских студентов на учёбу в Россию.

«Мы заинтересованы в его расширении (авиасообщения — прим. ИА REGNUM) по мере успокоения эпидемиологической ситуации», — сказал Лавров.

Он добавил, что в России учатся 66 тыс. студентов из Казахстана, из которых половина получает образования за счет российского бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года Казахстан и Венгрия планируют возобновить регулярное авиасообщение.

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