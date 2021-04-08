Калуга, 8 апреля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 61 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 8 апреля. Днём ранее, 7 апреля, в регионе было зарегистрировано 60 случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 32 817 человек, 1873 человека находятся на лечении, 30 651 человек выздоровели.

За сутки скончались три человека с новой коронавирусной инфекцией, а за все время пандемии от COVID-19 в регионе скончались 293 человека.