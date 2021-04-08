Москва, , 11:49 — REGNUM США заинтересованы в обострении конфликта в Донбассе, поскольку они будут стараться втянуть Россию в новый конфликт санкций. Об этом в ходе пресс-конференции «Доллар как оружие США против экономики России» в пресс-центре ИА «Общественная служба новостей» заявил директор Института нового общества, экономический обозреватель Василий Колташов.

«Возможно, главный рычаг США касается обострения военно-политического кризиса на Украине. Я опасаюсь, что администрация Байдена настолько цинична, что может допустить конфликт у границ России, создаст кризис, а США обвинят во всём РФ и втянут ЕС для прерывания «Северного потока-2». Такая стратегия для них может оказаться самой подходящей», — сказал Колташов.

Он допустил, что у такого шага есть огромные шансы на провал, но «внутренние проблемы так велики, что они будут стараться решить их за счёт нас»: «Мы для них — ресурсы, которые они хотели бы взять для решения своих проблем».