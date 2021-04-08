Волгоград, , 11:18 — REGNUM 60-летний мужчина, занимающий высшее положение в преступной иерархии Волгоградской области, задержан полицейскими в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщили 8 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД. По ходатайству следствия его заключили под стражу.

По данным оперативников, летом 2020 года на встрече «криминальных авторитетов» в турецкой Анталье мужчина занял высшую ступень преступной иерархии в Волгоградской области. Он стал осуществлять организационно-распорядительные функции криминального мира региона, координировал и контролировал деятельность «подчинённых». Волгоградца задержали по месту жительства, у подозреваемого и лиц из его близкого окружения проведено 15 обысков.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключён под стражу, он отрицает факт своего криминального положения. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение особо тяжких преступлений, и в общей сложности провёл в местах лишения свободы 20 лет.