Варшава, , 11:01 — REGNUM Профессор политологии из Варшавского университета Гжегож Кучиньский скептически оценил предложение официального Киева перенести переговорную площадку по урегулированию конфликта на востоке Украины из Минска в Варшаву.

«Это нереальное предложение. Россия выступит категорически против этого, потому что Польша прямо поддерживает одну из сторон конфликта — украинские власти, а Киев не хочет больше слышать о переговорах в Минске, потому что не признает президентом Александра Лукашенко», — заявил эксперт в интервью Polskie Radio 24.

Политолог также скептически оценил и сохранение переговорной площадки в Минске.

«В Минске Украина точно ничего не будет обсуждать, поэтому про эту площадку можно забыть так же, как и перспективы ей стать у Варшавы. Но большой потери тут не будет, потому что все равно на Минских соглашениях стороны толком ничего не достигли — на Донбассе периодически возникают новые военные обострения», — заключил Кучиньский.