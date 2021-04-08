Пенза, , 11:05 — REGNUM Ежегодно ко Дню Победы инвалиды и участники Великой Отечественной войны получают выплаты из федерального бюджета в размере 10 тыс. рублей. В Пензенской области в апреле такую помощь получат 307 ветеранов войны (из них 30 человек получают пенсии от силовых ведомств), в том числе 61 инвалид войны и 246 участников.

Выплата осуществляется в беззаявительном порядке и устанавливается по данным на 1 апреля, которые имеются в распоряжении органов, осуществляющих пенсионное обеспечение.

Если ветераны и инвалиды скончались после указанной даты, ежегодная выплата наследуется на общих основаниях, сообщает пресс-служба городской администрации.

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