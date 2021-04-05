Владивосток, 5 апреля 2021, 08:07 — REGNUM В Приморье начались выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне — их получат почти 4,8 тыс. ветеранов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
Читайте также: «Дети войны» в Приморье получат выплаты
Из краевого бюджета на выплаты направлено почти 20,4 млн рублей.
В апреле участники и инвалиды войны, бывшие узники концлагерей, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженики тыла, участники боевых действий на Даманском получат по пять тыс. рублей.
Вдовы участников войны получат по три тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, «Дети войны» в Приморье вместе с пенсией за апрель получат тысячу рублей. Всего таких получателей почти 88 тыс. человек.