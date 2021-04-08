Вашингтон, , 10:45 — REGNUM В США организация защиты прав мусульман призвала компанию Valve не выпускать в Steam игру Six Days in Fallujah. Об этом 8 апреля сообщает журнал PC Gamer.

Совет по американо-исламским отношениям (CAIR), расположенный в Вашингтоне, охарактеризовал проект как «симулятор убийства арабов». Организация заявила, что Six Days in Fallujah пропагандирует насилие в отношении мусульман США и всего мира.

«Игровая индустрия должна прекратить дегуманизировать мусульман. Видеоигры, такие как Six Days in Fallujah, служат лишь для пропаганды насилия, унесшего жизни сотен мирных жителей Ирака», — заявила CAIR, добавив, что игра также оправдывает войну в Ираке и работает на усиление антимусульманских настроений в то время, когда «антимусульманский фанатизм продолжает угрожать жизни людей».

Six Days in Fallujah представляет собой шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) от первого лица, сюжет которого рассказывает о войне в Ираке. Разработкой игры занимается студия Highwire Games.

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