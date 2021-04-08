Петропавловск-Камчатский, 8 апреля, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В ходе заседания совета глав на Камчатке полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев обратил внимание на недостаточную обеспеченность вакцинами от коронавируса нескольких регионов Дальнего Востока, пишет ТАСС.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутника V»

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Юрий Трутнев перечислил регионы, где особенно остро стоит проблема обеспеченности. Это Приморье, Еврейская автономная область, Бурятия, Хабаровский край и Колыма.

«Прошу на это обратить внимание руководство регионов», — акцентировал полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, на 8 апреля на Дальнем Востоке привито более 330 тыс. человек, развернуто 518 пунктов вакцинации. Охват граждан, подлежащих вакцинации, в среднем по округу составляет около 10% при целевом значении для формирования коллективного иммунитета 60%.