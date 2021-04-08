Москва, , 10:28 — REGNUM В России повышения инфляции можно ждать с приближением сезона отпусков и открытием туристических маршрутов как внутри России, так и зарубежных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявила профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Майя Дубовик. Так она прокомментировала высказывание министра экономического развития РФ Максима Решетникова о том, что основным каналом инфляции в РФ стал экспорт.

«Известно, что мировые цены на основные торгуемые товары устанавливаются без участия России. А поскольку в экспорте РФ доминируют нефть и нефтепродукты, металлы и продовольственные товары: пшеница, подсолнечное масло, семена подсолнечника и другие позиции, то растущий спрос на мировых рынках порождает рост мировых цен», — сказала Дубовик.

При этом она отметила, что, согласно прогнозу МВФ, российская экономика восстанавливается скорее, чем это прогнозировалось ранее. Объясняется это частично отказом от введения локдауна и повторных жестких санитарных мер на всей территории страны.

«Однако из-за существенной региональной дифференциации и неравенства регионов по возможностям борьбы с пандемией следует ориентироваться на региональные показатели инфляции, — уточнила экономист. — Если в конце января годовая инфляция в стране составляла 5,2%, а в феврале подросла еще на полпроцента, то в Санкт — Петербурге, по сведениям Северо-Западного отделения Банка России, инфляция была даже ниже — 4,7% к концу января и 5,2% месяцем позже. Что касается новых каналов инфляции, то ее повышения можно ждать с приближением сезона отпусков и открытием туристических маршрутов как внутри России, так и зарубежных».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Никита Кричевский раскритиковал прогноз Минэкономразвития России о том, что пик годовой инфляции пройден в марте 2021 года.

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