Вашингтон, , 10:15 — REGNUM Сын бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани и бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа Эндрю Джулиани планирует баллотироваться на пост губернатора Нью-Йорка в 2022 году. Об этом сообщает газета Washington Examiner.

«Я думаю, что у меня есть очень, очень реальный шанс победить», — заявил изданию Джулиани.

Отмечается, что 35-летний Эндрю Джулиани никогда не занимал выборных должностей.

Бывший помощник главы Белого дома заявил, что окончательное решение о его участии в выборах будет принято в апреле.

Как сообщало ИА REGNUM, нынешнего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо подозревают в злоупотреблении служебным положением. Источники утверждают, что в первые дни пандемии коронавирусной инфекции он предоставил членам своей семьи, включая своего брата, ведущего CNN Криса Куомо, приоритетный доступ к тестированию на COVID-19.