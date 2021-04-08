Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Компания Facebook запустила бета-тестирование приложения Hotline — сервиса вопросов и ответов. Об этом сообщило издание vc.ru

По данным СМИ, сервис позволит пользователям общаться с аудиторией и отвечать на её вопросы при помощи голоса, а также видео. Слушатели же смогут задавать вопросы в текстовом или аудиоформате.

Добавим, что ведущий сможет удалить слушателей эфира, а также их вопросы на своё усмотрение. После окончания трансляции пользователь получит доступ к записи эфира в двух форматах — видео и аудио.

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