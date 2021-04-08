Барнаул, 8 апреля, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В восьми районах Алтайского края (Чарышский, Краснощековский, Локтевский, Петропавловский, Курьинский, Усть-Калманский, Шипуновский, Третьяковский) введен режим повышенной готовности ввиду возможного ухудшения паводковой обстановки. Об этом 8 апреля сообщает телеграм-канал правительства региона.

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По данным чиновников, в настоящее время случаев подтопления жилых домов не зарегистрировано. Превентивные меры связаны с активным снеготаянием, подтоплением территорий талыми водами, прогнозами синоптиков о возможном осложнении ситуации в связи с ожидаемым вскрытием реки Чарыш и подъёмом уровня в реке Алей. На контроле спасателей ситуация в селе Староалейское, где талыми водами изолированы пять жилых домов, организовано оказание помощи гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, резкое потепление спровоцировало активный процесс снеготаяния в Алтайском крае. О том, что в сложившейся ситуации талые воды могут подтопить низменные места на территории муниципальных образований, 7 апреля предупредило региональное ГУ МЧС РФ.

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