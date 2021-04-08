Сеул, , 09:59 — REGNUM Новоизбранный мэр Сеула О Сэ Хун пообещал изменить жизнь в столице. Об этом сообщает KBS.

Данное обещание градоначальника прозвучало в ходе его встречи с сотрудниками столичной администрации, состоявшейся 8 апреля.

Новый мэр отметил, что испытывает ответственность за жителей города, поэтому сделает всё возможное, чтобы внести изменения в их жизнь в течение своего срока пребывания в должности мэра. Отметим, что представитель оппозиционного блока будет находиться на должности мэра до июня 2022 года.

О Сэ Хун встретился с руководством городского законодательного собрания¸ которому предложил тесно сотрудничать в преодолении кризиса, связанного с пандемией коронавируса, и в улучшении жизни населения города.

Ранее в тот же день новый мэр посетил Национальное кладбище.

На вторую половину дня у О Сэ Хуна запланирована встреча с сотрудниками столичной администрации, которые занимаются борьбой с пандемией, и посещение одного из центров вакцинации.