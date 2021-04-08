Ростов-на-Дону, 8 апреля, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в год 60-летия первого полета человека в космос оказался под угрозой закрытия единственный музей космонавтики. Хранилище простаивает более года — с начала пандемии коронавируса.

Alexander Roumega Ростовский музей космонавтики

Существует два варианта развития событий. Либо оборудование, приборы, космическую технику передадут для экспозиции в московский музей космонавтики. Либо музей откроют в другом помещении, пишет «Блокнот Ростов» со ссылкой на источник. Однако судьба музея зависит от решения губернатора Ростовской области Василия Голубева и Роскосмоса.

Музей располагается на проспекте Стачки — на базе научно-производственного предприятия космического приборостроения «Квант». Музей космонавтики в Ростове-на-Дону включён в перечень достопримечательностей города.